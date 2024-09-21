«Страна.ua»: министр обороны Украины Умеров и глава ГУР Буданов уйдут в отставку

Министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов могут быть уволены в ближайшее время, сообщают украинские СМИ. По их информации, ГУР может возглавить бывший заместитель Буданова Олег Иващенко, руководящий Службой внешней разведки, а на его место перейдет Умеров. Источники связывают возможные отставки с главой офиса президента Андреем Ермаком.
В отставку со своих постов могут быть отправлены министр обороны Украины Рустем Умеров и руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов, сообщают источники украинского издания «Страна».
По их словам, «ходят слухи», что ГУР может возглавить глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, бывший заместитель Буданова. А Умерова могут назначить главой разведки вместо Иващенко.
«Вопрос о том, кто займет место Умерова, пока остается открытым», — добавил один из собеседников «Страны».
Накануне Умеров уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По информации источников «Украинской правды» и издания «Бабель», это было сделано без согласования с главой ГУР. Один из собеседников «Бабеля», близкий к ситуации, считает, что за таким решением стоит сам Буданов. По мнению другого источника, такое решение было принято в офисе президента Украины Владимира Зеленского с целью ослабить главу ГУР.
Версию о намерении ослабить Буданова подтвердили источники «Страны»: якобы у него плохие отношения с главой офиса президента Андреем Ермаком, который, как считается, имеет большое влияние на Зеленского.
«Решение было принято еще на прошлой неделе. Дело в том, что между Будановым и Ермаком существует серьезное напряжение. Буданов является одним из немногих оставшихся альтернативных Ермаку влиятельных людей в ближайшем окружении Зеленского», — утверждает источник.
Чем известен Умеров.
Рустем Умеров возглавил Минобороны Украины в сентябре 2023 года, сменив Алексея Резникова, занимавшего эту должность с ноября 2021-го. В 41 год Умеров стал самым молодым министром обороны Украины. До этого он в течение года руководил Фондом госимущества Украины, а в 2019—2022 годах был депутатом Верховной рады от партии «Голос».
Весной 2022 года Умеров входил в состав украинской делегации на переговорах с Россией в Стамбуле.
Умеров этнический крымский татарин и мусульманин. Он считается человеком с хорошими контактами в Турции, с ним напрямую общался президент Реджеп Тайип Эрдоган. «Похоже, что в команде Зеленского Умеров неофициально отвечает за переговоры с представителями мусульманского мира», — говорили о нем при назначении два года назад.
Чем известен Буданов.
Кирилл Буданов возглавляет Главное управление разведки Украины с августа 2020 года. С 2014 года участвовал в боевых действиях в Донбассе, был несколько раз ранен. После перевода в Киев на штабные должности в ГУР занимался подготовкой диверсионных акций.
Информация о деятельности Буданова в 2018—2020 годах засекречена, украинские СМИ пишут, что он «находился на специальной работе». В 2020 году Буданова назначили заместителем директора департамента службы внешней разведки, а 5 августа Зеленский назначил его начальником ГУР.
21 апреля 2023 года Буданов был заочно арестован по делу о теракте на Крымском мосту в октябре 2022 года.
ФСБ называла его организатором взрыва грузовика, в результате которого погибли несколько человек, а сам мост был серьезно поврежден. 14 декабря того же года Буданов был объявлен МВД РФ в розыск, а 7 февраля 2024-го Росфинмониторинг включил главу ГУР в перечень террористов и экстремистов.