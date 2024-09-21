«Страна.ua»: министр обороны Украины Умеров и глава ГУР Буданов уйдут в отставку

Накануне Умеров уволил двух заместителей Буданова — Виктора Зайцева и Игоря Остапенко. По информации источников «Украинской правды» и издания «Бабель», это было сделано без согласования с главой ГУР. Один из собеседников «Бабеля», близкий к ситуации, считает, что за таким решением стоит сам Буданов. По мнению другого источника, такое решение было принято в офисе президента Украины Владимира Зеленского с целью ослабить главу ГУР.