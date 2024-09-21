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На Кубани дрон вызвал «детонацию взрывоопасных предметов». Военная операция на Украине, день 941-й

За ночь над регионами России и Азовским морем сбили 101 дрон. На Кубани после падения обломков беспилотника началась «детонация взрывоопасных предметов», объявили эвакуацию поселка. В Курской области перехватили шесть украинских ракет. США рассматривают передачу ВСУ ракет средней дальности для истребителей F-16. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

8:50 Минобороны показало, как Су-34 сбросил авиабомбы на противника в курском приграничье:

8:47 За ночь при обстрелах в украинском Кривом Роге погибли трое человек, еще трое пострадали — ОВА региона.

8:35 США рассматривают отправку Украине ракет средней дальности для истребителей F-16 — американское издание Politico.

Ракеты могут поражать цели на расстоянии более 100 километров. Они могут войти в пакет помощи на $375 млн, объявление которого ожидается 23 сентября.

8:25 В Курской области за ночь перехватили шесть украинских ракет и один дрон — глава региона Алексей Смирнов.

8:20 ❗На Кубани начались пожар и «детонация взрывоопасных предметов» из-за обломков дрона — глава региона Вениамин Кондратьев.

Всего в Тихорецком районе сбили два дрона, пожар вызвали обломки одного.

«Проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом возгорания», — указал губернатор.

8:10 За ночь над регионами Россией и Азовским морем сбили 101 дрон — Минобороны.

53 беспилотника перехватили над Брянской областью, 18 — над Краснодарским краем, 16 — над акваторией Азовского моря, пять — над Калужской областью, по три над Тверской и Белгородской областями, по одному над Смоленской и Курской областями, а также Крымом.

8:01 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 941-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.