В Крыму объяснили идею Сикорского о передаче полуострова под мандат ООН

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это предложение абсурдным. В свою очередь, украинский МИД в Telegram-канале заявил, что «территориальная целостность» Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Позднее Сикорский заверил, что поддерживает «территориальную целостность» Украины, добавив, что в ходе «гипотетической дискуссии» обсуждалась реализация предложений самого Владимира Зеленского.