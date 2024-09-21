СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сен — РИА Новости. Рассуждения польского министра иностранных дел о Крыме выдали его подсознательное стремление установить внешний контроль над Западной Украиной, как во времена, когда та была частью Польши, считает постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский на встрече YES в Киеве предложил передать Крым под мандат ООН для проведения через 20 лет референдума о его статусе. По его словам, Крым символически важен для России и стратегически важен для Украины, поэтому страны не смогут договориться без демилитаризации полуострова. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это предложение абсурдным. В свою очередь, украинский МИД в Telegram-канале заявил, что «территориальная целостность» Украины не может быть предметом обсуждения или компромиссов. Позднее Сикорский заверил, что поддерживает «территориальную целостность» Украины, добавив, что в ходе «гипотетической дискуссии» обсуждалась реализация предложений самого Владимира Зеленского.
«Министру вспомнились времена, когда Западная Украина была частью Польши, и он мечтает о возвращении к ним. В то же время другая часть сегодня разрушенного необандеровцами украинского государства была территорией исторической России. Видимо, Сикорский в подсознании держал образ российско-польской подопечной Украины» , — сказал РИА Новости Мурадов.
Постпред подчеркнул, что судьба Крыма уже решилась, дискуссий здесь быть не может. В то же время, по его мнению, контролируемые сегодня Киевом территории могут рано или поздно оказаться под внешним контролем, схожим с тем, что предложил для полуострова польский министр.
«Если Крым вернулся путем легитимного референдума в своё российское государство, и здесь всё давно ясно, то в отношении остатков Украины складывается описанная ситуация, которую, видимо, подсознательно засветил Сикорский», — считает Мурадов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».