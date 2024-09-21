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Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем города

Губернатор Воронежской области Александр Гусев и председатель облдумы Владимир Нетесов поздравили жителей Воронежа с Днем города. Слова первых лиц региона опубликовала пресс-служба облправительства в субботу, 21 сентября.

Источник: РИА "Новости"

— Возраст у него уже солидный — 438 лет. Но душа, облик, ритм жизни — как у молодого. Это значит, все мы, воронежцы, заряжаем его своей энергией и любовью. Так поступали и предыдущие поколения, населявшие нашу благодатную землю. Они жили и трудились ради нас и ради того, чтобы Воронеж оставил ярчайший след в истории страны. Поклонимся им и скажем сердечное спасибо. Сегодня мы с вами тоже стремимся к тому, чтобы город развивался и хорошел. Каждый прямо или косвенно вносит в это посильный вклад. Но, к сожалению, хозяйственные проблемы не решить в одночасье. Ни одну из них не обойдем вниманием. Рассчитываем на собственные возможности, потенциал нового мэра, на ваше понимание и участие, дорогие друзья, — написали губернатор и спикер облдумы.

Александр Гусев и Владимир Нетесов выразили признательность всем, чьи дела, мысли и вера посвящены заботе о Воронеже. Первые лица региона поблагодарили героических земляков, которые защищали и защищают Россию от врага.

— Всем — стойкости, добра и счастья! Спокойствия и благоденствия — нашей областной столице! Будем жить и поступать так, чтобы у будущих поколений тоже возникло желание сказать нам спасибо. С Днем города! — говорится в поздравлении.