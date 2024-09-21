Губернатор Александр Гусев поздравил воронежцев с Днем города

— Возраст у него уже солидный — 438 лет. Но душа, облик, ритм жизни — как у молодого. Это значит, все мы, воронежцы, заряжаем его своей энергией и любовью. Так поступали и предыдущие поколения, населявшие нашу благодатную землю. Они жили и трудились ради нас и ради того, чтобы Воронеж оставил ярчайший след в истории страны. Поклонимся им и скажем сердечное спасибо. Сегодня мы с вами тоже стремимся к тому, чтобы город развивался и хорошел. Каждый прямо или косвенно вносит в это посильный вклад. Но, к сожалению, хозяйственные проблемы не решить в одночасье. Ни одну из них не обойдем вниманием. Рассчитываем на собственные возможности, потенциал нового мэра, на ваше понимание и участие, дорогие друзья, — написали губернатор и спикер облдумы.