Мэр Челябинска Наталья Котова сложит полномочия

Наталья Котова, глава Челябинска, покинет пост мэра. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил её сенатором в Совете Федерации от региона. Теперь Котова будет представлять исполнительную власть области в верхней палате парламента.
— Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Челябинской области Котову Наталью Петровну, — говорится в постановлении губернатора.
Котова работает в администрации Челябинска почти 20 лет, а последние четыре года возглавляла город. Теперь её ждут новые обязанности на федеральном уровне, где она будет представлять интересы родного региона.