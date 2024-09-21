В МИД РФ заявили, что продолжат усилия по отстаиванию многополярности

Дипломат обратила внимание на то, что работа по проекту основной части пакта продвигается очень сложно. «Сокоординаторы переговоров во многом ориентируются на западников и не до конца учитывают озабоченности стран мирового большинства. Как следствие, текущая редакция документа содержит множество неоднозначных пассажей. Речь идет о размывании межправительственной природы ООН путем уравнивания в правах государств-членов и негосударственных субъектов, избирательном перечислении норм международного права, выпячивании правочеловеческой составляющей в деятельности организации, установлении универсальной связки между вопросами климата и безопасности, апологетике форсированного продвижения на треке ядерного разоружения и так далее», — отметила дипломат.