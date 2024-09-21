В МИД РФ заявили, что продолжат усилия по отстаиванию многополярности

Дипломат напомнила, что Саммит будущего состоится в Нью-Йорке
«В фокусе будут предложения генсекретаря ООН Антониу Гутерриша по укреплению системы многостороннего сотрудничества, в том числе по реформированию всемирной организации. В первый день мероприятия запланировано принятие итогового документа — “Пакт будущего”, а также приложений к нему — “Глобальный цифровой договор” и “Декларация о будущих поколениях”, — приводятся слова Захаровой в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.
«Россия, будучи государством — основателем ООН и ответственным членом международного сообщества, вместе с партнерами по мировому большинству продолжит усилия по отстаиванию многополярного мироустройства», — подчеркнула Захарова.
По ее словам, Россия последовательно исходит из необходимости адаптировать ООН к современным реалиям, главной характерной чертой которых является становление многополярного мироустройства. «Вместе с тем принципиально важно, чтобы преобразования действительно были направлены на повышение эффективности и авторитета организации. Необходимо работать в пользу восстановления центральной координирующей роли ООН в мировых делах, которая пошатнулась вследствие попыток коллективного Запада заставить ее плясать под свою дудку», — добавила она.
Препоны Запада.
Дипломат обратила внимание на то, что работа по проекту основной части пакта продвигается очень сложно. «Сокоординаторы переговоров во многом ориентируются на западников и не до конца учитывают озабоченности стран мирового большинства. Как следствие, текущая редакция документа содержит множество неоднозначных пассажей. Речь идет о размывании межправительственной природы ООН путем уравнивания в правах государств-членов и негосударственных субъектов, избирательном перечислении норм международного права, выпячивании правочеловеческой составляющей в деятельности организации, установлении универсальной связки между вопросами климата и безопасности, апологетике форсированного продвижения на треке ядерного разоружения и так далее», — отметила дипломат.
Кроме того, продолжила Захарова, непросто продвигаются и переговоры по проекту «Глобального цифрового договора». «Западники пытаются застолбить за собой монополию в вопросах интернет-регулирования, поставить на одну доску государства и неправительственные структуры в принятии решений по международной технологической повестке, — пояснила она. — В противовес мы с единомышленниками подчеркиваем насущность конкретных мер по скорейшему преодолению “цифрового разрыва” в целях достижения Целей устойчивого развития».
«Только так у государств глобального Юга появится возможность создавать необходимые продукты и услуги, а не получать готовые решения от западных корпораций, известных применением хищнических практик», — подчеркнула дипломат.
На этом фоне на данный момент, по словам Захаровой, «предсказать результат переговоров по итоговым документам саммита невозможно».