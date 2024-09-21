Во Владивостоке начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие»

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения “Бэйбу/Взаимодействие — 2024”. Перед выходом из базы отряда боевых кораблей двух стран состоялось торжественное построение экипажей, на котором старшими от каждой стороны было объявлено о начале двустороннего учения», — сказали там.
В течение недели в акватории Японского моря совместный отряд кораблей отработает вопросы отражения нападения условного противника с воздуха, воды и подводной среды, совместное маневрирование и оборону при стоянке на незащищенном рейде. Экипажи кораблей выполнят артиллерийские стрельбы и несколько боевых упражнений с применением противовоздушного и противолодочного вооружения.
В составе совместного отряда от российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли МПК-82 и МПК-107, а также малый ракетный корабль «Смерч» Тихоокеанского флота. От Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая в учении участвуют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И», а также корабль комплексного снабжения «Тайху».
Китайские корабли прибыли во Владивосток с деловым заходом 18 сентября. За время пребывания в главной базе Тихоокеанского флота китайские моряки приняли участие в спортивных и культурных мероприятиях.