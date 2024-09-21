Во Владивостоке начались российско-китайские учения «Бэйбу/Взаимодействие»

«Совместный отряд боевых кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая вышел в море из Владивостока для проведения совместного российско-китайского военно-морского учения “Бэйбу/Взаимодействие — 2024”. Перед выходом из базы отряда боевых кораблей двух стран состоялось торжественное построение экипажей, на котором старшими от каждой стороны было объявлено о начале двустороннего учения», — сказали там.