Алексей Беспрозванных провел встречу с полпредом президента на Северо-Западе

Как сообщает пресс-служба областного правительства, встречу посвятили планам развития региона до 20230 года. В 2026—2030 годы объем финансирования госпрограммы увеличивается на 5,7 млрд рублей ежегодно. Это позволит построить в области крупные инфраструктурные и социальные объекты. Внимание уделяют берегозащите, строительству променада от Светлогорска до Пионерского, кампуса для студентов, медцентра в Советске.