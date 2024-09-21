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Алексей Беспрозванных провел встречу с полпредом президента на Северо-Западе

Обсудили развитие региона на годы вперед.

Источник: правительство Калининградской области

В Калининграде прошла встреча полномочного представителя президента на Северо-Западе Александра Гуцана и главы региона Алексея Беспрозванных. Александр Гуцан поздравил губернатора со вступлением в должность.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, встречу посвятили планам развития региона до 20230 года. В 2026—2030 годы объем финансирования госпрограммы увеличивается на 5,7 млрд рублей ежегодно. Это позволит построить в области крупные инфраструктурные и социальные объекты. Внимание уделяют берегозащите, строительству променада от Светлогорска до Пионерского, кампуса для студентов, медцентра в Советске.

Также продолжится субсидирование авиа- и морских перевозок.