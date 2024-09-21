В Армении отмечают День независимости

«Я прошу прощения за все очевидные и возможные ошибки, которые мы совершили и будем продолжать совершать, потому что человек подвержен ошибкам. Важно не упускать из виду главную цель — независимость, государственность, Республику Армения как платформу и механизм обеспечения безопасности, свободы и благополучия собственных граждан на ее международно признанной территории в 29 743 кв. км», — говорится в послании Пашиняна, которое распространила пресс-служба правительства.
С Днем независимости Армении граждан страны также поздравило посольство России. «Желаем братскому армянскому народу в непростые для региона и мира времена стабильного будущего, успешного труда на благо страны и процветания. Российская Федерация была, есть и будет всегда рядом с союзной Арменией и ее братским народом, как завещано нам общей героической историей. Убеждены, что дальнейшее развитие союзнического взаимодействия и многогранного сотрудничества России и Армении отвечает чаяниям и интересам народов наших стран», — говорится в поздравительном послании российского диппредставительства.
Референдум по независимости проходил в Армении 21 сентября 1991 года. На нем решался вопрос о подтверждении независимости республики от СССР. За объявление независимости проголосовали 99,5% избирателей при явке 95%.