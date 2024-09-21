В Армении отмечают День независимости

С Днем независимости Армении граждан страны также поздравило посольство России. «Желаем братскому армянскому народу в непростые для региона и мира времена стабильного будущего, успешного труда на благо страны и процветания. Российская Федерация была, есть и будет всегда рядом с союзной Арменией и ее братским народом, как завещано нам общей героической историей. Убеждены, что дальнейшее развитие союзнического взаимодействия и многогранного сотрудничества России и Армении отвечает чаяниям и интересам народов наших стран», — говорится в поздравительном послании российского диппредставительства.