Олбани
+14°
местами туман
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Корабли «Советск» и «Зеленый Дол» провели электронные ракетные пуски в Балтийском море

Пуски проводились в условиях, максимально приближенных к боевым.

Источник: пресс-служба Балтфлота

Малые ракетные корабли «Советск» и «Зеленый дол» провели электронные ракетные пуски в Балтийском море — нанесли условный ракетный удар «Калибрами» по мишеням. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, мишени имитировали корабли условного противника, а также били по береговым объектам условного противника, расположенных на удалении от боевых кораблей.

Отмечается, что электронные пуски ракет проводились в условиях, максимально приближенных к боевым, что позволило оценить эффективность применения высокоточных ракетных систем.

Учения прошли штатно.

учения