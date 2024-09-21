Малые ракетные корабли «Советск» и «Зеленый дол» провели электронные ракетные пуски в Балтийском море — нанесли условный ракетный удар «Калибрами» по мишеням. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, мишени имитировали корабли условного противника, а также били по береговым объектам условного противника, расположенных на удалении от боевых кораблей.