Власти Афганистана хотят принять участие в саммите БРИКС в Казани

Движение «Талибан»* находится у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. РФ официально не признавала ту власть, которая сформировалась в Кабуле. Но, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наша страна собирается принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.