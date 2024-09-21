Власти Афганистана хотят принять участие в саммите БРИКС в Казани

Напомним, данное международное мероприятие проведут в Казани с 22 по 24 октября.
Письмо было отправлено помощнику Президента России Юрию Ушакову от исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи. Как отметил автор письма, участие властей Афганистана в саммите в Казани очень важно.
«Мы выражаем интерес к участию в саммите делегации высокого уровня, в том числе заместителя премьер-министра Афганистана Абдула Гани Барадара, а также меня (Нуриддина Азизи — прим. “Т-и”) вместе с другими участниками», — говорится в сообщении.
Руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин уже подтвердил, что власти Афганистана действительно подали такую заявку.
Движение «Талибан»* находится у власти в Афганистане с конца лета 2021-го. РФ официально не признавала ту власть, которая сформировалась в Кабуле. Но, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, наша страна собирается принять решение об исключении движения «Талибан»* из списка террористов. В свою очередь, российский лидер Владимир Путин, говоря о статусе движения, заявил, что это постоянно обсуждается.
* признано террористическим и запрещено в России.