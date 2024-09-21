Радий Хабиров пригласил семьи посетить фестиваль «Молочная страна».

«Никто не станет спорить, что Башкортостан — настоящая молочная страна. В 2023 году у нас произвели 784 тыс. тонн молока, за 8 месяцев 2024 года — уже 544 тыс. тонн. Хорошо развита переработка — в этой сфере задействованы 50 предприятий. В “Молочной стране” участвуют наши молзаводы, фермеры, производители сыра, других продуктов. В этом году в программу фестиваля добавили медовую ярмарку», — написал Радий Хабиров в своих соцсетях.