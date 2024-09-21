Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании встретиться с Башаром Асадом

«Мы также продемонстрировали готовность встретиться с Башаром Асадом. Мы ждем новостей с той стороны, мы к ним готовы. Мы хотим как можно скорее развить это единство», — сказал господин Эрдоган перед вылетом в США, где он примет участие в Генассамблее ООН (цитата по Haber).
Турецкий президент отметил, что в речи на Генассамблее ООН он расскажет о тех шагах, которые Турция и Сирия могут предпринять вместе для «обеспечения мира на всей сирийской территории». «Мы дадим понять, что напряженность в Сирии должна быть прекращена сейчас», — сказал он.
28 июня Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, которые были разорваны в 2012 году. Турецкие СМИ со ссылкой на источники писали, что политики должны были встретиться в течение августа на пограничном КПП. Башар Асад заявлял, что готов к встрече с господином Эрдоганом, если она «будет отвечать интересам страны». Турецкий президент допускал тройные переговоры о ситуации в Сирии с участием Владимира Путина.