Реджеп Тайип Эрдоган заявил о желании встретиться с Башаром Асадом

28 июня Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Сирией, которые были разорваны в 2012 году. Турецкие СМИ со ссылкой на источники писали, что политики должны были встретиться в течение августа на пограничном КПП. Башар Асад заявлял, что готов к встрече с господином Эрдоганом, если она «будет отвечать интересам страны». Турецкий президент допускал тройные переговоры о ситуации в Сирии с участием Владимира Путина.