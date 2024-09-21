Путин поздравил Пашиняна с днем независимости Армении

«Дальнейшее развитие российско-промышленных дружественных, союзнических отношений, конструктивное взаимодействие в рамках общеинтеграционных объединений, безусловно, отвечает коренным интересам наших народов», — приводит текст письма Владимира Путина пресс-служба премьера.
С Днем независимости Армении Никола Пашиняна поздравил также российский премьер-министр Михаил Мишустин. В сообщении он заявил, что взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза «полностью отвечает» интересам двух стран.
День независимости Армении — главный национальный праздник республики, ежегодно отмечаемый 21 сентября. В этот день в 1991 году в республике был проведен референдум о выходе Армении из состава СССР и формирования независимой республики Армения.