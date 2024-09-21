В Литве предложили расстреливать людей за русские песни

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их… Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — Прим. ред.)? Или при детях… Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — заявил он.
Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.