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В Литве предложили расстреливать людей за русские песни

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Литовский телеведущий Альгис Раманаускас призвал расстреливать тех, что слушает песни и смотрит фильмы на русском языке с высокой громкостью, его слова приводит Sputnik Литва.

Источник: © РИА Новости

«Представим себе семью, где отец громко включает русский фильм, а мать громко слушает русскую музыку. Так их… Тут вопрос в том, что сделать сначала — отобрать детей, а потом расстрелять их (родителей. — Прим. ред.)? Или при детях… Нет, конечно, сначала отобрать детей, а потом расстрелять. Детей у таких надо забирать», — заявил он.

Как отмечала официальный представитель МИД России Мария Захарова, русский язык в странах Прибалтики вытеснили уже из всех сфер жизни. По ее словам, Москва будет реагировать на враждебные действия этих стран асимметричными мерами.