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Во Франции утвердили новый состав правительства

ПАРИЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Новый состав правительства Франции утвержден и объявлен после нескольких недель напряженных консультаций. Список министров огласил глава администрации президента Франции Алекси Колер.

Источник: AP 2023

Новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение». Он сменит на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии «Ренессанс», который по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона был назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.

Пост министра Вооруженных сил Франции по-прежнему будет занимать Себастьен Лекорню. Как отмечали французские СМИ, посты глав Минобороны и МИД традиционно зарезервированы и обычно на них назначаются кандидаты, предложенные президентом.