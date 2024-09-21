Во Франции утвердили новый состав правительства

Новым министром иностранных дел назначен бывший министр-делегат по делам Европы Жан-Ноэль Барро из партии «Демократическое движение». Он сменит на этом посту Стефана Сежурне из президентской партии «Ренессанс», который по предложению президента Франции Эмманюэля Макрона был назначен на пост вице-председателя Еврокомиссии, ответственного за процветание и индустриальную стратегию ЕС.