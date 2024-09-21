В Бундестаге направили вопросы кабмину ФРГ из-за атаки ВСУ на Курскую область

Депутаты задают кабмину вопросы, в частности, спрашивают, «не считает ли правительство, что применение немецких танков против России и, возможно, в России является проблематичным в свете истории Курской битвы 1943 года, пробуждает ли это в России исторические воспоминания и может привести к эскалации». Кроме того, они интересуются, не были ли власти ФРГ заранее проинформированы об атаке, не поддерживали ли ее специалисты Бундесвера, не проходили ли перед ней украинские военные подготовку в Германии.