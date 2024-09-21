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На Украине признали необходимость отчитываться Западу о планировании операций ВСУ

Глава Минобороны Украины Рустем Умеров в эфире телеканала «Рада» признался, что Киеву необходимо постоянно отчитываться перед Западом о планировании операций Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Источник: AP 2023

«Когда мы поясняем свой план наступления, контрнаступления или оборонные операции, мы всегда поясняем цели, какими силами и средствами мы будем это делать, чтобы наши [западные] партнеры были в курсе этого», — заявил министр.

По его словам, соответствующие действия являются «операционным вопросом», который Украина и ее союзники подняли на стратегический уровень.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис заявил, что ВСУ не могут удержать свое оборонные позиции на линии соприкосновения. Он добавил, что усталость украинских бойцов накапливается с каждым днем.