Трамп заявил, что для второго раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно»

«Камала и ее команда видят, что их кампания продвигается не лучшим образом. И недавно они объявили, что хотели бы провести еще один раунд дебатов. Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось. У нее был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», — сказал он, выступая перед сторонниками в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).
Трамп напомнил, что в 2024 году принял участие в теледебатах уже дважды: в июле с президентом США Джо Байденом и в сентябре с Харрис, сменившей Байдена в предвыборной гонке. Республиканец убежден, что демократы хотят провести еще одну встречу, так как чувствуют, что «серьезно проигрывают». «Она как боксер, который выходит на ринг и после нокаута первым делом говорит, что хочет реванш», — отметил республиканец.
Ранее Харрис приняла предложение телеканала CNN провести второй раунд дебатов с Трампом 23 октября.