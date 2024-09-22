Трамп заявил, что для второго раунда дебатов с Харрис «уже слишком поздно»

«Камала и ее команда видят, что их кампания продвигается не лучшим образом. И недавно они объявили, что хотели бы провести еще один раунд дебатов. Но проблема в том, что уже слишком поздно для еще одних дебатов. Голосование уже началось. У нее был шанс устроить дебаты на Fox News, этот телеканал приглашал нас, но она отказалась», — сказал он, выступая перед сторонниками в Уилмингтоне (штат Северная Каролина).