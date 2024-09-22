Шрёдер посоветовал вспомнить историю тем, кто считает возможной победу над РФ

Как отмечает Welt, он затронул также свою роль во время переговоров между РФ и Украиной в Стамбуле в 2022 году. По его словам, Украина тогда отклонила предложения о проведении переговоров в Швейцарии и Дубае и в конечном итоге стороны остановились на Турции. Жена бывшего канцлера Со Ён Ким вела протоколы. Шрёдер утверждал, что, вопреки сообщениям некоторых СМИ, достижение мира было близко. Его компромиссный план состоял в том, что Украина должна была сохранить за собой Донбасс, а для Крыма предполагалось «южнотирольское решение», то есть создание российского анклава. Кроме того, в плане не предусматривалось вступление Украины в НАТО.