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Лидеры QUAD заявили о стремлении реформировать СБ ООН

ВАШИНГТОН, 22 сентября. /ТАСС/. Лидеры Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) заявили о своем стремлении реформировать Совет Безопасности ООН, сделав этот орган более представительным. Об этом говорится документе, распространенном пресс-службой Белого дома по итогам саммита «четверки», прошедшего в субботу в Уилмингтоне (штат Делавэр).

Источник: AP 2023

«Мы будем реформировать Совет Безопасности ООН, признавая настоятельную необходимость сделать его более представительным, инклюзивным, прозрачным, действенным, действенно-демократичным и подотчетным путем расширения категории постоянных и непостоянных членов СБ ООН», — указано в совместном заявлении лидеров стран «четверки». В документе отмечается, что «реформированный Совет Безопасности должен включать представителей Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна».

Также лидеры «четверки» заверили, что намерены «коллективно бороться с попытками в одностороннем порядке подорвать целостность ООН, ее устава и ее учреждений». «Мы продолжаем поддерживать международные институты и инициативы, которые лежат в основе глобального мира, процветания и устойчивого развития», — отмечается в документе.

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит «четверки» (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне была организована первая очная встреча объединения. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить QUAD за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.

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