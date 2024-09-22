Лидеры QUAD заявили о стремлении реформировать СБ ООН

Первая встреча глав внешнеполитических ведомств Австралии, Индии, США и Японии прошла в сентябре 2019 года в Нью-Йорке. В марте 2021 года состоялся первый саммит «четверки» (в виртуальном формате). В сентябре 2021 года в Вашингтоне была организована первая очная встреча объединения. Белый дом признавал, что стремится с течением времени расширить QUAD за счет некоторых союзников и партнеров США, в том числе внерегиональных.