Министр обороны Украины Умеров рассказал об отчетах о планах ВСУ перед Западом

«Мы расходуем свыше $150 млрд, которые приходят от партнеров и из нашего бюджета, то есть денег необходимо больше, тогда наши возможности будут расти очень сильно. Нам нужны будут инвестиции, мы говорим нашим партнерам, что будем делать совместное производство, мы будем контрактоваться, давать контракт на три, пять, десять лет, будем развивать с вами рынок, чтобы мы могли экспортировать», — сказал Умеров.