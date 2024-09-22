Во Владивостоке завершился деловой заход китайских военных кораблей

Во Владивостоке завершился деловой заход кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (ВМС НОАК), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
В рамках мероприятия на эсминце «Синин» прошел прием, устроенный руководителем делегации Северного флота ВМС НОАК контр-адмиралом Яо Чуньюном. Среди почетных гостей были глава Владивостока Константин Шестаков, заместитель командующего Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, контр-адмирал Александр Шварц и Генеральный консул КНР во Владивостоке госпожа Пяо Янфань.
В своем приветствии Константин Шестаков подчеркнул историческую роль морей в мировой торговле и культуре, а также их значение как арены для конфликтов и напряженности.
«Мы ценим то, что у нас есть возможность проводить совместные военно-морские учения. Это сотрудничество является важным инструментом для укрепления наших стратегических отношений и развития взаимопонимания между нашими странами», — сказал мэр краевой столицы.
Генеральный консул КНР госпожа Пяо Янфань отметила расширение сотрудничества в правоохранительной и безопасной сферах, благодаря усилиям руководителей обеих стран. Она выразила надежду на успех предстоящих совместных учений и продолжение развития двусторонних военных связей.
Встреча кораблей береговой охраны КНР прошла 17 сентября. Во Владивостоке прошли спортивные состязания и культурные мероприятия между моряками Тихоокеанского флота и гостями из Китая. В ближайшем будущем запланированы совместные военно-морские учения российских и китайских военных кораблей.
Напомним, корветы Тихоокеанского флота «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» приняли участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2024». Они занимались поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника в Японском море.