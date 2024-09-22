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Глава района Хабаровского края уйдёт с поста и поедет на СВО

Глава Советско-Гаванского района Хабаровского края Андрей Черепанов подал в отставку и заявил о намерении отправится в зону специальной военной операции. Соответствующие заявления он сделал в личном Telegram-канале.

Источник: Reuters

Как отметил муниципальный руководитель, решение об отставке было одобрено районным собранием депатутов во главе с Надеждой Мальцевой. Исполняющим обязанности главы района до проведения выборов будет Ольга Положенцева, которая ранее курировала социальные вопросы.

Своё решение уйти с поста Черепанов мотивировал тем, что военнослужащим на СВО сейчас требуется не только поддержка гуманитарной помощью, но и добровольцы, которые помогут с выполнением боевых задач. В каком качестве глава района будет служить Родине и когда отправится на фронт, он пока не раскрыл.

«Благодарю всех за оказанное мне год назад доверие, за плодотворную совместную работу. Уверен, что изменения в руководстве органов местного самоуправления района не отразятся на качестве жизни совгаванцев!» — заключил Черепанов.