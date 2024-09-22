Раскрыты последствия отказа Аргентины от вступления в БРИКС

«Поэтому, отказываясь от БРИКС и отдавая предпочтение отношениям с США, Израилем и ЕС, Аргентина только вредит себе, поскольку смотрит лишь на 12 процентов мира, отбрасывая в сторону остальные почти 80 процентов, и, соответственно, теряет возможности», — заключил он.