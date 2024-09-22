Во Владивостоке стартовали российско-китайские военные учения

Владивосток стал отправной точкой для совместного российско-китайского военно-морского учения под названием «Бэйбу/Взаимодействие — 2024». Отряд боевых кораблей двух стран вышел в море, чтобы начать неделю тренировок, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Перед выходом из базы было проведено торжественное построение экипажей, где командующие объявили о запуске учения.
В рамках учений в Японском море отряды будут совместно отрабатывать тактику отражения атак с воздуха и моря, а также подводных угроз. Кроме того, будут проведены упражнения на совместное маневрирование и оборону в условиях стоянки на незащищенном рейде.
Состав участников от России включает большие противолодочные корабли «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц», малые противолодочные корабли «МПК-82» и «МПК-107», а также малый ракетный корабль «Смерч». От китайской стороны в учении участвуют эсминцы «Синин» и «Уси», фрегат «Линь И» и корабль комплексного снабжения «Тайху».
Напомним, Напомним, корветы Тихоокеанского флота «Резкий», «Громкий» и «Совершенный» приняли участие в российско-китайских учениях «Морское взаимодействие — 2024». Они занимались поиском, обнаружением и уничтожением подводной лодки условного противника в Японском море.