Дмитрий Демешин: скорость таможенного оформления не соответствует поручению президента

Руководитель региона подчеркнул, что в условиях действующих экономических санкций таможенники являются одним из крупнейших наполнителей бюджета. Только в первом полугодии 2024 года хабаровские таможенники перечислили в федеральный бюджет почти 400 млн рублей. В сравнении с таким же периодом прошлого года объемы перечислений выросли на 23%.