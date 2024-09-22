Дмитрий Демешин: скорость таможенного оформления не соответствует поручению президента

Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с начальником Дальневосточного таможенного управления Юрием Ладыгиным и начальником Хабаровской таможни Дмитрием Ковалевым. Губернатор отметил, что между Хабаровской таможней и правительством края налажено конструктивное взаимодействие.
Хабаровская таможня является самой крупной в России по региону деятельности. Сегодня в сферу ее ответственности входят Хабаровский край, Еврейская автономная область, Амурская область и Республика Саха (Якутия).
На встрече глава Хабаровского края отметил, что по поручению президента Российской Федерации необходимо проработать сокращение длительности таможенного досмотра до 10 минут.
— Пока скорость таможенного оформления не соответствует поручению президента. А ведь это большой и важный вопрос, — отметил Дмитрий Демешин.
Руководитель региона подчеркнул, что в условиях действующих экономических санкций таможенники являются одним из крупнейших наполнителей бюджета. Только в первом полугодии 2024 года хабаровские таможенники перечислили в федеральный бюджет почти 400 млн рублей. В сравнении с таким же периодом прошлого года объемы перечислений выросли на 23%.
Также одним из ключевых вопросов сегодня является строительство пограничного контрольно-пропускного пункта на Большом Уссурийском острове вблизи Хабаровска. Новый пункт пропуска сократит транспортные издержки и время доставки грузов между Россией и Китаем.
— К 2026 году мы должны запустить погранпереход на Большом Уссурийском. Сейчас Россия разворачивается на Восток, поэтому на наших участках должна быть выстроена быстрая и слаженная работа коллектива. И эту задачу нам поставил президент России Владимир Путин, — сказал глава края.