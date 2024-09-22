В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом

Суд также пояснил, что одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о якобы причастности российской армии и руководства к военным преступлениям. Макаревич*, согласно документу, считает, что решение включить его в реестр «представляет собой дискриминацию» и унижает его достоинство.