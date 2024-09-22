Олбани
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Музыкант Андрей Макаревич* попал под влияние Украины и осуществляет политическую деятельность в ее интересах, а одной из причин наделения его статусом иноагента стали слова о якобы причастности российской армии к военным преступлениям, говорится в судебном документе, размещенном на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: © РИА Новости

«Макаревич А. В.* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе “Сведения об иностранных источниках” указано “Украина”», — сказано в документе.

Согласно решению суда, Главное управление по противодействию экстремизму МВД подтвердило, что Макаревич* занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника. Это проявляется в его интервью для СМИ-иноагентов, которые он распространяет в соцсетях.

Суд также пояснил, что одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о якобы причастности российской армии и руководства к военным преступлениям. Макаревич*, согласно документу, считает, что решение включить его в реестр «представляет собой дискриминацию» и унижает его достоинство.

В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило Андрея Макаревича* в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант оспаривал это решение, однако его иск был отклонен.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента