В суде уточнили, за что Макаревича* признали иноагентом

«Макаревич А. В.* признан физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, поскольку осуществлял политическую деятельность. В графе “Сведения об иностранных источниках” указано “Украина”», — сказано в документе.
Согласно решению суда, Главное управление по противодействию экстремизму МВД подтвердило, что Макаревич* занимается политической деятельностью в интересах иностранного источника. Это проявляется в его интервью для СМИ-иноагентов, которые он распространяет в соцсетях.
Суд также пояснил, что одной из причин наделения Макаревича* статусом иноагента стали его слова о якобы причастности российской армии и руководства к военным преступлениям. Макаревич*, согласно документу, считает, что решение включить его в реестр «представляет собой дискриминацию» и унижает его достоинство.
В сентябре 2022 года министерство юстиции России включило Андрея Макаревича* в реестр физлиц, выполняющих функции иностранного агента. Музыкант оспаривал это решение, однако его иск был отклонен.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента