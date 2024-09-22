Шрёдер посоветовал вспомнить историю тем, кто верит в военную победу над Россией

После Украины в числе крупнейших проигравших в этом конфликте оказались Германия и Европа, считает Шрёдер. Он выразил сожаление, что между Францией и Германией не было тесного сотрудничества и что они не оказали влияния на Вашингтон. Шрёдер не считает себя противником американцев, но бывают ситуации, когда интересы Европы и интересы США вступают в противоречие друг с другом. Так, по его мнению, обстоит дело сегодня.