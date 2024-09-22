«Все закончилось». На Западе заявили о мощном ударе по ВСУ

«По всей линии фронта наблюдаются удары по тактическим позициям украинской армии при помощи российских ракет и беспилотников. Нет никаких признаков того, что у ВСУ действует какая-либо организованная противовоздушная оборона. Интересно, что случилось со всеми ракетами Patriot и IRIS-T? Судя по всему, их просто нет», — отметил эксперт.
По словам Меркуриса, на данный момент поставленные ВСУ западные системы ПВО либо практически отсутствуют, либо находятся в серьезном дефиците.
«Так что-либо у Украины закончились ракеты Patriot и IRIS-T, а все запасы были уничтожены, либо их так мало, что теперь ВСУ вынуждены беречь их, чтобы подготовиться к непонятно чему», — резюмировал аналитик.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью ВКС. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.