Трамп рассказал о своих страхах после покушения

«Обычно я не говорю об этом. Но да, мне приходится беспокоиться за свою семью», — заявил экс-глава Белого дома.
Штаб кандидата в президенты от республиканцев позднее пояснил, что опасения Трампа вызваны «опасной и подлой риторикой» вице-президента Камалы Харрис, а также Демократической партии.
15 сентября в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл экс-глава Белого дома. Сам Трамп в результате произошедшего не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на кандидата в президенты.
Подозреваемый был задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину.
Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Первое покушение произошло вечером 13 июля. В экс-главу Белого дома выстрелили несколько раз, после чего его увели со сцены с окровавленным ухом и госпитализировали.
Стрелявшего в Трампа ликвидировали и опознали. По данным ФБР, им является 20-летний уроженец Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. По информации источников New York Post, молодой человек открыл огонь с крыши производственного предприятия примерно в 120 метрах от сцены, на которой выступал кандидат в президенты США.