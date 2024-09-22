Над Россией сбили 15 дронов ВСУ. Военная операция на Украине, день 942-й

За ночь над пятью регионами РФ и Азовским морем сбили 15 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Украинские военные безуспешно пытались прорваться у села Плехово Суджанского района Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Россия и Украина были близки к заключению мира по итогам переговоров в Турции, но за Владимиром Зеленским стоят «влиятельные круги», которые препятствовали урегулированию, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.