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Над Россией сбили 15 дронов ВСУ. Военная операция на Украине, день 942-й

За ночь над пятью регионами РФ и Азовским морем сбили 15 беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. Украинские военные безуспешно пытались прорваться у села Плехово Суджанского района Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. Россия и Украина были близки к заключению мира по итогам переговоров в Турции, но за Владимиром Зеленским стоят «влиятельные круги», которые препятствовали урегулированию, заявил экс-канцлер Германии Герхард Шредер. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Источник: Газета.Ру

09:19 Энергетическая инфраструктура в Полтавской области Украины повреждена в результате атаки с применением БПЛА, никто не пострадал, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

09:14.

09:05 71 из 80 ударных дронов были сбиты над территорией Украины, сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

09:02 За сутки пять человек ранены в результате обстрелов подконтрольной Украине части Херсонской области, сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.

08:53.

08:40 В Астраханской области ночью была отражена атака с использованием БПЛА, никто не пострадал, сообщил губернатор Игорь Бабушкин.

08:34 Взрывы произошли в Павлограде — «Страна».

08:28 Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD; Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку «всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира».

08:16.

08:11 Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что фронт, удерживаемый ВСУ, скоро рухнет.

«Это перспектива ближайшего времени», — заявил Алаудинов в видеообращении, которое опубликовано в его Telegram-канале.

08:07 Украинские военные безуспешно пытались прорваться на танке и боевой бронированной машине у села Плехово Суджанского района Курской области, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

08:04 За ночь сбиты 15 БПЛА над пятью регионами РФ и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ.

08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 942-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.