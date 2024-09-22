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Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в СВО

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в специальной военной операции.

Источник: РИА "Новости"

Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ

Представитель Кремля заявил об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зурубина.

«Идет война. Они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию», — сказал Песков.

«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — подчеркнул он.

Песков Дмитрий