Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в СВО

Для России каких-то иных альтернатив в истории не было, нет альтернативы нашей победе и сейчас.
Представитель Кремля заявил об этом в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой был опубликован в Telegram-канале журналиста ВГТРК Павла Зурубина.
«Идет война. Они с нами воюют. Они воюют с нами коллективно, перед нами коллективный враг. Они открыто говорят, что их цель — это стратегически и тактически победить Россию», — сказал Песков.
«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — подчеркнул он.