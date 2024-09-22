Песков заявил, что для России нет альтернативы победе в СВО

«Это обязывает нас очень серьезно относиться к этой их позиции, выстраивать свои действия с учетом этой опасности и продолжать специальную военную операцию, с тем чтобы достичь всех наших целей, выполнить все поставленные задачи и одержать победу самим», — подчеркнул он.