Глава Башкирии встретился с участниками слёта «Территория героев»

«Вы замечательные ребята, мужественно преодолеваете свои болезни, боретесь со своими недугами. Вы даже намного сильнее, чем ваши сверстники. И, конечно, большое спасибо вашим родителям, которые всегда рядом с вами и помогают вам. Я не сомневаюсь, что из вас вырастут настоящие мужчины», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к ребятам.