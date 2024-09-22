КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею

С 4 сентября КНДР запускала шары в течение пяти дней подряд. КНДР попыталась повторить запуск в ночь на 12 сентября, но воздушные шары не пересекли границу. Акция повторилась 14 и 15 сентября. Эта кампания началась в конце мая, и с того момента были выпущены тысячи шаров.