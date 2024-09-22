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КНДР снова запускает шары с мусором в Южную Корею

СЕУЛ, 22 сентября. /ТАСС/. КНДР снова запускает шары с мусором в сторону Республики Корея. Об этом сообщили власти Сеула.

Источник: Reuters

«Северная Корея снова запускает шары, как предполагается, с мусором в сторону Юга», — говорится в массовой рассылке от мэрии Сеула. В предыдущий раз подобная акция состоялась 18 сентября.

С 4 сентября КНДР запускала шары в течение пяти дней подряд. КНДР попыталась повторить запуск в ночь на 12 сентября, но воздушные шары не пересекли границу. Акция повторилась 14 и 15 сентября. Эта кампания началась в конце мая, и с того момента были выпущены тысячи шаров.

Ранее в Пхеньяне заявляли, что не оставят без ответа заброс пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.