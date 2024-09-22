Украина ведет переговоры с Западом о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако ведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.