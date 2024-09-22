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Украина ведет переговоры с Западом о поставках истребителей Gripen и Eurofighter

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Украинские власти ведут переговоры, чтобы получить от западных партнеров, помимо F-16, истребители Gripen и Eurofighter Typhoon. С таким утверждением выступил министр обороны Украины Рустем Умеров.

Источник: AP 2023

«Уже есть договоренности по передаче F-16 и Mirage. Продолжаются переговоры по истребителям Gripen и Eurofighter Typhoon. Скоро будут результаты, которые мы сможем анонсировать», — привело его слова украинское издание «Обозреватель».

Переговоры о количестве авиационных бригад и самолетов продолжаются беспрерывно, хотя Западу известны потребности Украины, раскритиковал западных партнеров Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что обещанное партнерами количество F-16 — «это ничто», Киеву нужно 128 истребителей. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк также признавал, что передача Киеву 6−12 истребителей F-16 не позволит ВС Украины изменить ситуацию, поэтому украинские власти хотят получить сразу 130 самолетов.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако ведут к затягиванию конфликта. Он также отмечал, что эти истребители будут гореть так же, как другая разрекламированная Западом военная техника.

ЕС