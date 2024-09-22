Олбани
+19°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песков: на Западе есть политики, понимающие слова Путина о красных линиях

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что на Западе еще остаются те, кто воспринимает всерьез слова президента России Владимира Путина о переходе НАТО красной линии, если военный блок снимет запрет для Украины наносить поставляемым оружием удары вглубь территорий РФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Мне кажется, остаются трезвые головы, которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат», — сказал пресс-секретарь в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Песков отметил, что Запад ведет коллективную войну против России и открыто говорит о цели нанести стратегическое и тактическое поражение РФ. В связи с этим Россия должна «очень серьезно относиться к этой позиции» и выстраивать свою политику с учетом внешней угрозы, в частности продолжать специальную военную операцию, чтобы выполнить все поставленные задачи.

Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ применять дальнобойные ракеты для ударов вглубь российских территорий будет означать прямое участие стран НАТО в конфликте. По его мнению, для наведения ракет ВСУ будут требоваться данные западных разведывательных служб, а также помощь иностранных специалистов.

Песков Дмитрий
Путин Владимир
НАТО
ЕС