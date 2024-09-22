Песков: на Западе есть политики, понимающие слова Путина о красных линиях

Песков отметил, что Запад ведет коллективную войну против России и открыто говорит о цели нанести стратегическое и тактическое поражение РФ. В связи с этим Россия должна «очень серьезно относиться к этой позиции» и выстраивать свою политику с учетом внешней угрозы, в частности продолжать специальную военную операцию, чтобы выполнить все поставленные задачи.