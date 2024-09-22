В Башкирии слет «Территория героев» станет ежегодным

«Вы знаете, когда мы только провели “Бал маленьких принцесс”, у меня родилась идея пригласить мальчишек с особенностями здоровья в парк “Патриот”. Им же интересно, они же мальчишки, Жизнь потом покажет, что они как мужчины более стальные, потому что преодолевают столько невзгод и борются со своими болезнями. Сегодня я увидел, как им интересно здесь, понял, что мы в точку попали. Договорились, будем регулярно здесь проводить этот слет и побольше ребят приглашать. Мы на них сегодня взрослые посмотрели как на мужчин, а не на как просто больного мальчишку. Мне кажется, вот это важно», — сказал Радий Хабиров, отвечая на вопрос журналиста «Башинформа» по итогам встречи.