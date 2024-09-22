Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, 23 сентября в Могилеве состоится заседание Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан обеих стран в получении медицинской помощи. «В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран», — отметили в пресс-службе.