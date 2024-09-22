Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

В состав делегации также вошли депутаты — члены Парламентского собрания.
Как уточнили в пресс-службе Госдумы, 23 сентября в Могилеве состоится заседание Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан обеих стран в получении медицинской помощи. «В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран», — отметили в пресс-службе.
«Буйничское поле»
Володин и депутаты — члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России посетили мемориальный комплекс «Буйничское поле» в Могилеве, передает корреспондент ТАСС.
Комплекс создан в память о героической обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков в июле 1941 года.
Во время посещения мемориального комплекса Володин возложил цветы к памятному камню советскому поэту-фронтовику Константину Симонову.
Кроме того, председатель Госдумы ознакомился с проектом строящегося музея воинской славы на территории мемориала.