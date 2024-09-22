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Володин прибыл с рабочим визитом в Белоруссию

МОГИЛЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Председатель Госдумы и Парламентского собрания Союза Белоруссии и России Вячеслав Володин прибыл с рабочим визитом в Могилев, передает корреспондент ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

В состав делегации также вошли депутаты — члены Парламентского собрания.

Как уточнили в пресс-службе Госдумы, 23 сентября в Могилеве состоится заседание Совета Парламентского собрания Союза Белоруссии и России, посвященное вопросам развития здравоохранения и обеспечения равных прав граждан обеих стран в получении медицинской помощи. «В заседании примут участие министры здравоохранения двух стран», — отметили в пресс-службе.

«Буйничское поле»

Володин и депутаты — члены Парламентского собрания Союза Белоруссии и России посетили мемориальный комплекс «Буйничское поле» в Могилеве, передает корреспондент ТАСС.

Комплекс создан в память о героической обороне Могилева от немецко-фашистских захватчиков в июле 1941 года.

Во время посещения мемориального комплекса Володин возложил цветы к памятному камню советскому поэту-фронтовику Константину Симонову.

Кроме того, председатель Госдумы ознакомился с проектом строящегося музея воинской славы на территории мемориала.

Госдума
Володин Вячеслав