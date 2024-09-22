В постпредстве РФ назвали «Пакт будущего» несбалансированным

«К сожалению, нет ничего радостного в том, что сегодня (22 сентября — прим. ТАСС) ООН приняла “Пакт будущего”. ООН попрала свои собственные принципы, чтобы угодить группе делегаций из “прекрасного сада”, которые с самого начала узурпировали переговоры. А у большинства из “джунглей”, как у стада, просто не хватило духу протестовать и отстаивать свои права. И именно оно будет нести ответственность за последствия», — написал дипломат в Х (ранее Twitter).