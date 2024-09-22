Страны — члены ООН приняли Пакт будущего, несмотря на возражение России

В начале заседания Россия взяла слово и указала, что выносимый с нарушением процедуры текст не поддержали некоторые делегации. «Строго говоря, нам нечего принимать сегодня, и в этом нет вины нынешнего председателя ГА и его команды, они получили эту проблему в наследство от предшественников и честно пытались сделать все возможное, но им не хватило времени», — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Саммита будущего, проходящего в зале ГА ООН.
Российский дипломат предложил председателю 79-й сессии ГА ООН Филемону Янгу отложить принятие документа до согласования всех его положений. «Если вы решите двигаться дальше и продавливать неконсенснусный текст, то от имени группы государств — Белоруссии, Никарагуа и Российской Федерации — мы хотим внести поправку к Пакту во имя будущего и его приложениям», — сказал он, указав, что в основе поправки лежит принцип невмешательства во внутренние дела других государств.
Генеральная Ассамблея поставила на голосование предложение об отклонении рассмотрения поправки. Против этого, помимо России, Белоруссии и Никарагуа, проголосовали делегации КНДР, Сирии, Судана и Ирана. Еще 15 стран воздержались от голосования, 143 государства поддержали это предложение. «Россия дистанцируется от консенсуса по этому документу и по Глобальному цифровому договору, особенно в том, что касается положений о разоружении, вопросе участия неправительственных организаций в работе ООН и Управления верховного комиссара по правам человека», — указал Вершинин.
После голосования по поправке председатель Генассамблеи объявил, что документ принимается консенсусом.
Саммит будущего проходит с 22 по 23 сентября в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке в преддверии общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи. Основной целью саммита является обсуждение глобальных вызовов и выработка коллективных решений мировыми лидерами, экспертами и гражданским обществом. Несмотря на заявленную в ООН значимость саммита, постоянные члены Совета Безопасности не участвуют на уровне глав государств и правительств.