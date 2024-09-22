Страны — члены ООН приняли Пакт будущего, несмотря на возражение России

В начале заседания Россия взяла слово и указала, что выносимый с нарушением процедуры текст не поддержали некоторые делегации. «Строго говоря, нам нечего принимать сегодня, и в этом нет вины нынешнего председателя ГА и его команды, они получили эту проблему в наследство от предшественников и честно пытались сделать все возможное, но им не хватило времени», — заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин на заседании Саммита будущего, проходящего в зале ГА ООН.