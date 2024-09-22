Макрон призвал Европу в будущем переосмыслить свои связи с РФ

По словам французского лидера, необходимо задуматься о «мире в Европе завтрашнего дня» при участии всех заинтересованных игроков и с учетом того, что Европа «не ограничивается Евросоюзом и НАТО». «Мы пытаемся развивать Европейское политическое сообщество, но нам нужно будет задуматься о новой форме организации Европы, а затем переосмыслить наши связи с Россией, [подумав] о мире на этом [европейском] континенте», — сказал Макрон.
Кроме того, он добавил, что страны Европы и мира должны сосредоточиться на том, чтобы «построить новый мировой порядок». «Это, несомненно, величайший вызов современности, потому что наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив. Он неполноценен, потому что был задуман в конце Второй мировой войны. В его основе не лежали те проблемы, которые впоследствии возникли и стали доминирующими», — считает он. Как отметил глава государства, речь идет о «климате и технологической революции».
Президент Франции также выразил уверенность в необходимости более активного участия «густонаселенных стран, которые еще не существовали, когда формировался нынешний мировой порядок», в международных организациях. Макрон заявил, что намерен поднять этот вопрос в своем выступлении на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Европейское политическое сообщество является международным форумом, созданным в 2022 году по инициативе Макрона для проведения дискуссий о будущем Европы.