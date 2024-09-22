Макрон призвал Европу в будущем переосмыслить свои связи с РФ

Кроме того, он добавил, что страны Европы и мира должны сосредоточиться на том, чтобы «построить новый мировой порядок». «Это, несомненно, величайший вызов современности, потому что наш нынешний порядок неполноценен и несправедлив. Он неполноценен, потому что был задуман в конце Второй мировой войны. В его основе не лежали те проблемы, которые впоследствии возникли и стали доминирующими», — считает он. Как отметил глава государства, речь идет о «климате и технологической революции».