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Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США

ВАШИНГТОН, 22 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что если проиграет нынешние выборы, то не станет выдвигаться вновь в 2028 году.

Источник: Reuters

«Нет, я не думаю, не думаю, что это произойдет. Я не вижу такого вовсе», — заявил Трамп в интервью передаче Full Measure.

Он подчеркнул, что рассчитывает на победу на предстоящих выборах.

Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода из гонки действующего американского лидера Джо Байдена. В случае победы республиканец может отобрать у Байдена статус самого пожилого американского лидера. Ему 78 лет, как и действующему президенту было в 2020 году, но он родился в июне, а нынешний американский лидер — в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он станет главой США на несколько месяцев старше, чем был Байден на момент инаугурации. Это будет вторым сроком Трампа, поэтому он не сможет претендовать на пост президента вновь.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Трамп.

Трамп Дональд