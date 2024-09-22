Трамп сделал заявление на случай проигрыша в выборах президента США

Трамп стал старейшим кандидатом в президенты США после выхода из гонки действующего американского лидера Джо Байдена. В случае победы республиканец может отобрать у Байдена статус самого пожилого американского лидера. Ему 78 лет, как и действующему президенту было в 2020 году, но он родился в июне, а нынешний американский лидер — в ноябре. Таким образом, если Трамп выиграет выборы, он станет главой США на несколько месяцев старше, чем был Байден на момент инаугурации. Это будет вторым сроком Трампа, поэтому он не сможет претендовать на пост президента вновь.