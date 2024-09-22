Израиль готовит наземную операцию в Ливане, пишут СМИ

«По словам военных источников, Израиль также готовит наземное наступление, которое будет включать захват буферной зоны, состоящей из нескольких миль территории к северу от границы», — пишет журнал.
Израильский офицер запаса, вовлеченный в приготовления, заявил журналу, что планы для наземной операции уже готовы, добавив, что пока недостаточно сил для их исполнения.
Издание также указывает на разногласия внутри высших военных и политических эшелонов Израиля: так, некоторые настаивают на гораздо более быстрой эскалации, предлагая воспользоваться хаосом в ливанском движении «Хезболлах», в то время как другие предлагают более осторожный подход с целью заставить движение отступить, пишет журнал.
Ранее на этой неделе министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны и перемещении центра тяжести военных усилий на северный фронт. Было также заявлено, что миссия армии Израиля в Газе подходит к концу. Этому предшествовало решение военно-политического кабинета официально включить возвращение эвакуированных из-за обстрелов жителей севера Израиля в свои дома в список целей войны с палестинским движением ХАМАС. Израильские чиновники также изменили риторику своих заявлений, в которых теперь подчеркивается, что время для дипломатического урегулирования ситуации на северных границах вышло, а возвращение жителей в свои дома возможно лишь посредством военных действий.
Армия Израиля перебросила к границе с Ливаном 98-ю дивизию, которая ранее была задействована в операция в секторе Газа. ВВС Израиля проводят массированные бомбардировки объектов движения «Хезболлах» и пусковых установок с ракетами, готовыми к запуску по Израилю.
В пятницу ВВС Израиля нанесли прицельный авиаудар по пригороду Бейрута и ликвидировали 16 высокопоставленных командиров «Хезболлах», включая третьего номера в нынешней военно-политической иерархии движения — руководителя командования спецопераций и командующего элитным подразделением Радван Ибрагима Акиля. Управление гражданской обороны Ливана заявило, что число погибших при израильском авиаударе по южному пригороду ливанской столицы Бейрута выросло до 50.
Несколькими днями ранее в Ливане была проведена беспрецедентная операция с дистанционным подрывом тысяч устройств связи, которые были в использовании среди бойцов «Хезболлах». По официальным данным, 37 человек погибли, более 3 тысяч ранены. Пока неизвестно, что послужило причиной одновременного взрыва тысяч устройств. «Хезболлах» и власти Ливана возложили ответственность за произошедшее на Израиль. Власти Израиля пока не подтверждали и не отрицали свою причастность. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала произошедшее в Ливане чудовищным актом терроризма и попыткой разжечь большой конфликт.