Bloomberg сообщил о росте тревоги США из-за связей России, КНР и Ирана

Агентство привело ряд примеров. Так, коалиция во главе с США до конца не смогла решить проблему с йеменскими повстанцами-хуситами, которые атакуют суда в Красном море. Вашингтон и его союзники также были вытеснены с баз в Африке, где Китай и Россия усиливают свое влияние. Кроме того, Соединенные Штаты оказались не способны уговорить Израиль заключить соглашение с ХАМАС о прекращении огня.