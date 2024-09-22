Глава Белгородской области решил уйти в отпуск

Глава региона пояснил, что «отпуск нужен каждому человеку». «Буду держать ситуацию на контроле. (…) Постараюсь, набравшись сил, вернуться для того, чтобы еще с большим качеством и с большим объемом выполнять те задачи, которые ставит перед нами обстановка», — пообещал он.