Глава Белгородской области решил уйти в отпуск

Глава региона пояснил, что «отпуск нужен каждому человеку». «Буду держать ситуацию на контроле. (…) Постараюсь, набравшись сил, вернуться для того, чтобы еще с большим качеством и с большим объемом выполнять те задачи, которые ставит перед нами обстановка», — пообещал он.
В воскресенье, 22 сентября, Белгородская область подверглась обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удар был нанесен по селу Черемошное. В результате случившегося пострадали 12 человек, семь из них — бойцы самообороны, которые помогали восстановить электричество в приграничных селах после начала атаки. Помимо этого, ранения получил глава Яснозоренского сельского поселения Дмитрий Панков.