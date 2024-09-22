Зеленский назвал опасное для Украины событие

«Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента. Должен сказать, что с Трампом (бывший глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп — прим. “Ленты.ру”) такого не было», — отметил Зеленский.
Ранее Вэнс заявил, что Украина должна быть готова отдать хотя бы часть земель для завершения конфликта. По его словам, мирные переговоры будут, Украина должна быть готова отказаться хотя бы от части своей территории, чтобы закончить военный конфликт. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.
До этого кандидат на пост вице-президента отметил, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.