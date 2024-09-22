Зеленский назвал опасное для Украины событие

Ранее Вэнс заявил, что Украина должна быть готова отдать хотя бы часть земель для завершения конфликта. По его словам, мирные переговоры будут, Украина должна быть готова отказаться хотя бы от части своей территории, чтобы закончить военный конфликт. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.