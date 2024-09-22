Олбани
+23°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Зеленский назвал опасное для Украины событие

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможное избрание Джей Ди Вэнса на пост вице-президента Соединенных Штатов Америки было бы опасным событием для Украины. По словам политика, республиканец готов «сдать украинские территории», сообщает газета The New Yorker.

Источник: AP 2023

«Для нас это опасные сигналы, исходящие от потенциального вице-президента. Должен сказать, что с Трампом (бывший глава США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп — прим. “Ленты.ру”) такого не было», — отметил Зеленский.

Ранее Вэнс заявил, что Украина должна быть готова отдать хотя бы часть земель для завершения конфликта. По его словам, мирные переговоры будут, Украина должна быть готова отказаться хотя бы от части своей территории, чтобы закончить военный конфликт. Он отметил, что конфликт закончится так, как заканчиваются все конфликты: люди договариваются и каждая сторона отдает то, что не хочет терять.

До этого кандидат на пост вице-президента отметил, что «Россия не стала бы вторгаться на Украину, будь Дональд Трамп президентом». С этим, по его словам, согласны его коллеги-сенаторы, в том числе из Демократической партии США.