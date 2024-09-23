Глава ЦИК РФ заявила о предвзятости Запада в оценке выборов

«Если страна подчиняется, наплевав на свой суверенитет, тем правилам, которое диктует западное меньшинство в своих интересах, значит, там все будет хорошо, закроют глаза. А если страна пытается отстаивать свой суверенитет на основе своих национальных традиций, особенностей, не позволяет потрошить себя, ставить себя на колени, значит, эта правозащитная дубинка под названием “оценка выборов” будет бить наотмашь», — отметила Памфилова в эфире телеканала «Беларусь −1». Интервью с ней было записано на этой неделе во время посещения Минска для участия в заседании Консультативного совета руководителей избирательных органов стран СНГ.
Глава российского ЦИК сказала, что «вообще не надо обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает» страны «противниками или врагами». При этом она заметила: «А судьи кто? Назовите мне тех, кто критикует? Те, кто сам назначил себя демократией? Те, у кого уже давно никакой демократии нет?». Памфилова заявила, что «в Европе власть захватили нелегитимные, никем не избираемые (политические лидеры — прим. ТАСС) а-ля Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ТАСС)». «Она диктует всей Европе, несмотря на то что где-то выборы проходят и граждане отдают предпочтения совершенно противоположным силам, которые декларируют противоположную политику. Но им (представителям структур ЕС — прим. ТАСС) наплевать, они проводят жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона. Это что, демократия?» — отметила глава ЦИК РФ.