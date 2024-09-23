Глава ЦИК РФ заявила о предвзятости Запада в оценке выборов

Глава российского ЦИК сказала, что «вообще не надо обращать внимание на критику тех, кто фактически назначает» страны «противниками или врагами». При этом она заметила: «А судьи кто? Назовите мне тех, кто критикует? Те, кто сам назначил себя демократией? Те, у кого уже давно никакой демократии нет?». Памфилова заявила, что «в Европе власть захватили нелегитимные, никем не избираемые (политические лидеры — прим. ТАСС) а-ля Урсула фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии — прим. ТАСС)». «Она диктует всей Европе, несмотря на то что где-то выборы проходят и граждане отдают предпочтения совершенно противоположным силам, которые декларируют противоположную политику. Но им (представителям структур ЕС — прим. ТАСС) наплевать, они проводят жесткую тоталитарную линию под диктат Вашингтона. Это что, демократия?» — отметила глава ЦИК РФ.