В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением

На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ по различным поводам, включая якобы вмешательство во внутренние дела. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании — утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве «шпионить за Западом через эту территорию». Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.