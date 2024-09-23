В Польше обвинили Россию в психологической операции в связи с наводнением

Из-за аномально сильных дождей на юге Польши произошло наводнение — реки вышли из берегов, затоплены населенные пункты, ведется эвакуация людей, уже известно о нескольких погибших. Кабмин Польши на территориях, подверженных наводнению, ввел режим стихийного бедствия.
Польские военные утверждают, что Россия «использует в киберпространстве технику селективного отбора информации и стремится вызвать у получателей эмоции страха и беспомощности».
Утверждается, что одним из элементов «операции» является «попытка подорвать доверие к структурам государственной безопасности Польши».
При этом польские военные не приводят никаких конкретных фактов российской активности в киберпространстве по поводу наводнения в Польше.
На Западе и в западных СМИ часто звучат обвинения в адрес РФ по различным поводам, включая якобы вмешательство во внутренние дела. Доказательств при этом никаких не приводится, а в дальнейшем подобные вбросы и не подтверждаются, как это, например, было с темой якобы вмешательства в выборы в США. В РФ подобные заявления отвергают и называют голословными. Так было и с тиражируемыми в западных СМИ утверждениями об исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании — утверждалось, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве «шпионить за Западом через эту территорию». Эти вбросы, как позднее заявляла РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, были направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, она назвала их частью кампании Запада против России.