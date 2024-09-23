Зеленский сделал признание о нападении ВСУ на Курскую область

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не может назвать нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область оглушительным успехом. Как утверждает политик в интервью американскому журналу The New Yorker, он не считает, что операция ВСУ в российском регионе поможет закончить конфликт.